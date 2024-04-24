Mardin'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü İbrahim Keleş hayatını kaybetti. Kazada, traktörün devrilmesi sonucu Keleş'in altında kaldığı belirtildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Sarıköy Mahallesi'nde İbrahim Keleş (44) idaresindeki 46 AH 857 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.
Keleş'in cansız bedeni, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.