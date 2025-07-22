Mardin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

13 Mart Mahallesi'nde dün gece sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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