Haberler

Mardin'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MARDİN'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı Taşgedik Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 50 NC 075 plakalı otomobil, 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilmeyen başka bir hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 1'i ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlik tespitine yönelik çalışmalar ile kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı

Engelli adamın sır ölümü! En yakınındakiler tutuklandı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti

Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeninden acı haber
title