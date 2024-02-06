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Mardin'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı

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Mardin Valiliği, 7-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri, miting, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikleri yasakladı.

MARDİN Valiliği, 7-13 Şubat tarihlerinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri, miting, çadır kurma, stant açma, afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentte 7-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak etkinliklerin yasaklandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Mardin sınırları içerisinde 7 Şubat Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren, 13 Şubat Salı günü saat 24.00'a kadar 7 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının, 2911 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. Basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması veya açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin a ve c fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır. Yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup veya grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin c fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmeyecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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