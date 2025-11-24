Mardin'de TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada İrfan Aydın (51) öldü, 1'i yaya 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eymirli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İrfan Aydın yönetimindeki TIR ile plakası belirlenemeyen Özgür T. (22) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR devrilirken, savrulan otomobilin çarptığı yaya Serkan Y. de (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde TIR şoförü İrfan Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Özgür T. ile Serkan Y. ise ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serkan Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İrfan Aydın'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.