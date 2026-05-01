Mardin'de 'Tespih Fuarı' açıldı

MARDİN'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Tespih Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar, 3 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca düzenlenen Tespih Fuarı, Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen usta tespihçilerin el emeği, göz nuru eserlerinin sergilendiği Tespih Fuarı'na Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu'nun (TESFOR) Genel Başkanı Rezan Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye'nin birçok ilinden gelen tespih ustaları ve koleksiyoncular, her biri adeta bir sanat eseri olan geleneksel ve modern tasarımlara sahip tespihleri sergiliyor. Tespih severler, zengin koleksiyonları yakından görmenin yanı sıra fuara katılan ustalarla birebir sohbet ederek bu kadim sanatın inceliklerini öğrenme fırsatı da buluyor. Fuarda, damla taş kehribar, sıkma kehribar, toz kehribar, ateş kehribar ve Osmanlı kehribarı gibi tespih sanatının zarif örneklerinden oluşan binlerce farklı tespih çeşidi ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

'TESPİH FUARI DENİLİNCE MARDİN AKLA GELECEK'

Beraberindeki heyetle birlikte tespihlerin sergilendiği stantları gezen Vali Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu sene 2'ncisini düzenlediğimiz tespih fuarımızın bugün açılışını hep birlikte yaptık. 1-3 Mayıs tarihleri arasında Mardin merkezde, Artuklu'da fuar alanımızda inşallah tüm vatandaşlarımıza, Mardin ve çevre illerden tüm vatandaşlarımıza kapılarını açtı. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm vatandaşlarımızı, tüm tespih meraklılarını 1-3 Mayıs arasında Mardin fuar alanında tespih fuarına bekliyoruz. Bizler Mardin'de tabii ki bu tür güzel etkinlikleri; esnaflarımızı, sanatkarlarımızı, zanaatkarlarımızı bir araya getiren bu tür etkinlikleri önemsiyoruz, destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz inşallah. Amacımız tabii ki tespih ustalarımızın büyük bir sabırla günlerce, aylarca emek vererek yaptıkları bu tespihleri hem meraklılarıyla buluşturmak hem de bu emeğin karşılığını bir şekilde almalarını sağlamak. Aynı zamanda da tabii ki şehrimizin, Mardin'imizin tanıtımını gerçekleştirmek... Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bu sene 2'ncisi yaptık, inşallah önümüzdeki yıllarda 3'üncüsünü, 4'üncüsünü böyle geleneksel bir hale gelir. Tespih denilince, tespih fuarı denilince inşallah Mardin akla gelecek. Tüm gayretimiz bu, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

'FUARIMIZ ÇOK KALABALIK VE BEREKETLİ GEÇİYOR'

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu'nun (TESFOR) Genel Başkanı Rezan Yılmaz da bütün tespih severleri fuara beklediğini ifade ederek, "Fuarımız çok güzel ve çok kalabalık geçiyor. Emekler Sayın Valimizindir. Huzurunuzda sayın valimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mardin Antika Tesbih ve Gümüşçüler Derneği Başkanı Ümit Demir ise "1-3 Mayıs tarihleri arasında fuarımız var. Fuarımız çok kalabalık ve bereketli geçiyor. Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun'un şahsında fuarda katkısı bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı