Kızıltepe'de borç kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında borç meselesi yüzünden çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'deki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, borç-alacak meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anı ise cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafları güçlükle ayırırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı