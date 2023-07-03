Mardin'de sulama kanalına düşen domuzu itfaiye ekipleri kurtardı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen domuz itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen domuz itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin kırsal Gürün Mahallesi'ndeki Çağ Sulama Kanalına düşerek mahsur kalan yabani domuzu gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler domuzu özel bir aparat ve halat yardımıyla sulama kanalından çıkardı.
Kaynak: AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel