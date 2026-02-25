Haberler

Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Mehmet Şakir G. ve bir kişi yaralandı. Olay üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Şakir G. (52), tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yararlanırken, ismi öğrenilemeyen 1 kişi de bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalelerinin arından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Şakir G.'nin karın ve kalça bölgesine kurşunların isabet ettiği, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

