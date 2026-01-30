Haberler

Mardin'de silahlı kavga kamerada: 1 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Midyat ilçesi merkez Dörtyol mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Ü. tabancadan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.Ü., ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun önce tartıştığı, ardından kavga ettikleri, birinin de tabanca ile peş peşe ateş ettiği görüldü.

