Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Mardin'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda uzun namlulu silah, tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte ruhsatsız silah satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda uzun namlulu silah, 5 tabanca, 3 tüfek, 158 mühimmat ve 16 şarjör ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.