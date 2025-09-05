Haberler

Mardin'de Sıkışan Yüzük Hastanede Çıkarıldı

Mardin'de Sıkışan Yüzük Hastanede Çıkarıldı
Mardin'in Derik ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekipleri tarafından motorlu mini aletle kesilerek çıkarıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan bir kişi, Derik Devlet Hastanesine başvurdu.

Yüzüğü çıkaramayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Hastaneye gelen ekip, yüzüğü, motorlu mini alet yardımıyla keserek çıkarttı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
