Haberler

Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Şar Mahallesi'nde dün gece sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Harry Kane tarih yazdı! Bayern Münih rahat kazandı

Bu takımı kim durduracak?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü

Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi

Genç kadın fark eder etmez tekme tokat saldırdı