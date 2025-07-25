Mardin'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Mardin'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki 31 AGK 685 plakalı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün durumu fark ederek aracını yol kenarına çekmesi sayesinde yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AGK 685 plakalı otomobilde, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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