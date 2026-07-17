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Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Kızıltepe kara yolundaki Türkmenler Geçidi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 01 AHJ 76 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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