Mardin'de 2 ilçede çıkan saman ve ot yangınları söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde çıkan saman ve ot yangınları söndürüldü.

Kızıltepe ilçesi Şenyurt ve Büyükyrık mahallelerinde ot ve saman, Midyat'ın Kayalıpınar Mahallesi'nde de henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.