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Mardin'de saman balyaları yandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tonlarca saman balyası zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde saman balyalarında çıkan yangında tonlarca balya zarar gördü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çıplak ve Sürekli mahalleleri kırsalında sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle saman balyalarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tonlarca saman balyası zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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