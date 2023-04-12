Mardin'de Sağanak Yağış: Dere Taştı, İşletmeler Su Baskınına Uğradı

Midyat ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte, Beyazsu Mesire Alanı'nda birçok işletmeyi su bastı. İlçe merkezinde de tarihi kuyumcular çarşısı ve giyimciler çarşısında bazı iş yerlerinde su baskını oldu.