Mardin'de Sağanak Yağış Sonucu Taşkınlar Oluştu

MARDİN'de kent genelinde etkili olan sağanak yağış bazı noktalara taşkınlara neden oldu, çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Artuklu, Yeşilli, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde dün akşam saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar yürümekte güçlük çekti. Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kabala Mahallesi'nde sağanak sele dönüştü, birçok iş yeri ve evi su bastı. Birçok kişi yağmurdan kaçarken zorluklar yaşadı. Bölgede belediye ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

