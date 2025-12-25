Mardin'de, tarihi Ulu Camii'nde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

MARDİN'deki tarihi Ulu Camii'nde, üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Müslümanlar için büyük öneme sahip Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan 'üç ayların' habercisi olan Regaip Kandili dolayısıyla kent merkezi ve ilçelerindeki birçok camide programlar düzenlendi. Kızıltepe ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından tarihi Ulu Camisi'nde kandil özel programı düzenlendi. Yatısı ezanı ile birlikte camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Cemaatle kılınan yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi, dualar edildi. Üç dilde Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda konuşan İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan, Regaip Kandili'nin önemini anlatarak, bu gecenin ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi. Programa katılanlara cami çıkışında kandil simidi ikram edildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,