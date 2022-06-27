Mardin'de plastik boru yüklü kamyon yandı Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki plastik boru yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki plastik boru yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen plastik boru yüklü kamyonda Nusaybin-Kızıltepe kara yolu Eskiyol Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı. Sürücünün durdurduğu kamyondaki yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce söndürüldü. Yangında kamyonda hasar oluştu. AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel Nusaybin İtfaiye Mardin Güncel Haberler

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