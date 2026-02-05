Haberler

Mardin'de park halindeki otomobil, alev alarak yandı

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, araç kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

