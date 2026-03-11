Haberler

Mardin'de park halindeki 2 iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü

Kızıltepe ilçesinde park halindeki 2 iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hasar gördü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan park halindeki 2 iş makinesinde hasar oluştu.

Koçhisar Mahallesi'nde dün akşam park halindeki 2 iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş makinelerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
