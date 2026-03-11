Mardin'de park halindeki 2 iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü
Kızıltepe ilçesinde park halindeki 2 iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hasar gördü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın söndürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan park halindeki 2 iş makinesinde hasar oluştu.
Koçhisar Mahallesi'nde dün akşam park halindeki 2 iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş makinelerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Beşir Şavur