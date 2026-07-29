Mardin’de otomobilin takla attığı kaza kamerada
MARDİN’in Derik ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
MARDİN'in Derik ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Derik ilçesi merkez Üçyol mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.