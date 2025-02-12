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Mardin'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Mardin'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
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Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile traktör çarpıştı.

Kazada Davut A. (15), Ali A. (61) ve Şükrü U. (45) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Davut A. ve Ali A'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.???????

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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