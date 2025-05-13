Mardin'de Otomobil Temel Çukuruna Devrildi: Sürücü Yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolsüz bir şekilde temel çukuruna devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak hastaneye sevk etti.
Mardin'in Artuklu ilçesinde temel çukuruna devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde, Mehmet K'nin (48) kullandığı 47 ADV 491 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir inşaatın temel çukuruna düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel