Mardin'de Otomobil Keçi Sürüsüne Çarptı: 5 Keçi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobil yolun ortasında çıkan keçi sürüsüne çarparak 5 keçinin ölümüne sebep oldu. Sürücüsü yara almadan kurtulurken, sürünün sahibi yaşlı kadına destek olundu.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, otomobilin yola çıkan sürüye daldığı kazada 5 keçi öldü.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, Güney Çevre Yolu'nda yola çıkan keçi sürüsüne çaptı. Çarpmanın etkiyle yola savrulan 5 keçi öldü. Otomobil sürücüsü, kazayı yara alamadan atlatırken, araçta hasar oluştu. Olay yerine toplanan vatandaşlar ise sürünün sahibi yaşlı kadına destek olmaya çalıştı. Kadın, keçilerinden elde ettiği süt, yoğurt ve peyniri satarak geçimini sağladığını söyledi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

