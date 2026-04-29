Mardin'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat-Batman kara yolu üzerindeki Dargeçit kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, otomobilde bulunan yaralılardan biri araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı