Mardin'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, 11.30'da Midyat ilçesi merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi kavşağında 33 AUF 249 plakalı otomobil ile 41 MS 563 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Halil A. (47) ile İskender Ç. (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,