Mardin'de otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti - Haberler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yolcu otobüsünün çaptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Duruca Mahallesi Duruca Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Gönen'e (65) çarptı.

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Gönen, buradan sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.