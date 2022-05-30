Mardin'de otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Mardin'de otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

AA - Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel
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Mardin'de otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yolcu otobüsünün çaptığı kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yolcu otobüsünün çaptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Duruca Mahallesi Duruca Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Gönen'e (65) çarptı.

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Gönen, buradan sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

Nusaybin Duruca Mardin Güncel Haberler

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