Mardin'de Otelde Muhasebeci Silahla Ölü Bulundu

Mardin'in Midyat ilçesinde bir otelin muhasebecisi Mahsum Yenigün, park halindeki otomobilinde silahla başından vurularak ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, Yenigün'ün cinayete kurban gittiği değerlendiriliyor. Soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde bir otelde muhasebecilik yapan Mahsum Yenigün (31), park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Midyat ilçesi Ulucami Mahallesi'ndeki bir otelin önünde meydana geldi. Park halindeki otomobilde hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin kontrolünde, bu kişinin başından silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin kimlik tespitinde ise ölen kişinin otelin muhasebecisi Mahsum Yenigün olduğu belirlendi. Yenigün'ün cenazesi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
