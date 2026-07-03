Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ot ve anız yangınları söndürüldü

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Ömerli ilçelerinde çıkan ot ve anız yangınları söndürüldü.

Artuklu ilçesi Göllü Mahallesi'nde ot ve anız, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde anız, Yukarıazıklı Mahallesi'nde ot ve anız, Ömerli ilçesi Şafak Mahallesi'nde ise ot yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle söndürüldü.