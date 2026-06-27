Mardin'in 3 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü
Mardin'in Ömerli, Nusaybin ve Derik ilçelerinde çıkan ot, anız ve saman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.
MARDİN'in Ömerli, Nusaybin ve Derik ilçelerinde çıkan ot, anız ve saman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ömerli ilçesine bağlı kırsal Fıstıklı Mahallesi'nde ot, Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü Mahallesi'nde anız, Derik ilçesine bağlı Ballı Mahallesi'nde anız ve ot, Ambarlı Mahallesi'nde ise saman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı