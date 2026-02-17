Mardin'de ortaokul öğrencileri, ramazan öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı

MARDİN'in Artuklu ilçesindeki Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ulaştırdı.

Artuklu ilçesindeki Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 'Gönlünüze misafir olmaya geldik' sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi 100 aile belirlendi. Öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan dağıtım ekibi, gıda paketlerini dağıtmaya başladı. Ramazan öncesi 15 aileye gıda ulaştıran öğrenciler, ramazan ayı boyunca belirlenen 100 aileye gıdanın ulaştırılacağını belirtti. Çalışma hakkında bilgi veren proje koordinatörlerinden Nur Hilal Çakan, paylaşmanın önemine vurgu yaparak, "Ramazan ayı öncesi 'Gönlünüze Misafir Olmaya Geldik' sloganıyla geleneksel gıda çalışmamızı başlattık. Hamdolsun, birinci etabımızı bugün itibarıyla yetim ve muhtaç ailelerimize ulaştırıyoruz. Bu hayır köprüsünü daha da büyütmek adına tüm hayırseverlerimizin yardımlarını bekliyoruz" dedi.

Ramazan ayı boyunca devam etmesi planlanan yardım kampanyası ile daha fazla aileye ulaşılarak bayram sevincinin erkenden yaşatılması amaçlanıyor. Okul yönetimi, kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların okul idaresiyle iletişime geçebileceğini belirtti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,