Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mardin'in Ömerli ilçesinde, Çalışan Mahallesi'nde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı, ancak Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri durumu kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
İlçenin kırsal Çalışan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel