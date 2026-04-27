Mardin'de organları gelişmeden doğan bebek tedaviyle sağlığına kavuştu

Mardin'de organları gelişmeden 37 haftalıkken doğan ve solunum sıkıntısı yaşayan "Reyyan" bebek, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Mardin'de 26 yaşındaki Meha El Ahmed, hamileliğinin 37. haftasında sancılarının başlaması üzerine Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede 2 kilo 750 gram ağırlığında doğan bebeğe Reyyan adı verildi.

Bazı organlarının tam gelişmediği tespit edilen ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek kuvöze alınarak solunum cihazına bağlandı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Uzman Dr. Muhammet Hocaoğlu, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Azizoğlu ve Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Feride Mehmetoğlu tarafından uygulanan 57 günlük tedavinin ardından 4 kiloya ulaşan Reyyan bebek, genel sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildi.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Azizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeği doğum esnasında ciddi solunum sıkıntısı nedeniyle Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine aldıklarını söyledi.

Yenidoğan uzmanları, çocuk cerrahisi ve çocuk kardiyolojisi birimleri ile tedavi ve operasyonların yapıldığını kaydeden Azizoğlu, "Durumu gayet iyi, oksijen ihtiyacı yok. Tamamen anne sütüyle besleniyor. Çekilen MR'larında, beyinde herhangi ciddi bir hasarımız yok." ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Hocaoğlu da çok ciddi problemler ile doğan bebeği sağlıklı bir şekilde evine uğurladıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Anne Ahmed de doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.