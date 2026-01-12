Haberler

Mardin'in 4 ilçesinde eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Mardin'in Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli personel ile çocukları kreş veya anasınıfına giden annelere idari izin verileceği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava riskine karşı yarın Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

