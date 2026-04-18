Haberler

Mardin'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, il merkezi ve ilçelerde 48 ekip ve 95 personelin katılımıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetimi Uygulaması" gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında, 138 okul çevresi, 64 umuma açık yer, 16 metruk bina ve 39 park ile bahçe kontrol edildi.

Ayrıca, 849 kişi sorgulandı, 171 araç ve sürücüsü denetlendi, 3 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

