Mardin'de öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine bayram desteği

Güncelleme:
MARDİN'in Artuklu ilçesindeki Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 100 aileye şeker, 200 yetim ve muhtaç çocuğa bayram harçlığı kesesi dağıttı.

Artuklu ilçesinde bulunan Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 'Maarif'in Kalbinde Ramazan' çalışmaları ile 'Çorbada Tuz' projesi kapsamında bayram hazırlıklarını tamamladı. Öğrenciler ve öğretmenler, hayırseverlerin de desteğiyle hazırladıkları yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu kapsamda 100 aileye bayram şekeri, 200 yetim ve muhtaç çocuğa ise bayram harçlığı kesesi verildi. Proje Koordinatörü ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sadullah Taşçı, yapılan çalışmanın önemine değinerek, 'Öğrencilerimizle birlikte büyük bir heyecanla hazırlandık. Amacımız, bayram sevincini her haneye taşıyabilmek. Bayram gününe kadar yetim ve muhtaç çocuklarımıza, ailelerimize dönük saha çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu anlamlı yolculukta bizlere omuz veren, katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyoruzö dedi.

Yardım faaliyetlerinin bayram süresince de devam edeceği belirtildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
