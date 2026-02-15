Haberler

Mardin'de evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Mardin'in Yeşilli ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gül Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Ö.İ (32), K.İ. (27) ve P.İ. (76) evden tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev hasar gördü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
