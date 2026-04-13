Mardin'de Müstakil Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

MARDİN'in Artuklu ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Aran Mahallesi'nde Halil Arslan'a ait tek katlı müstakil kerpiç evde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı