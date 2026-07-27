Kızıltepe'de Motosiklet Hırsızlığı Kamerada
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sabah saatlerinde bina girişinde park halindeki bir motosiklet çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, bina girişinde park halindeki motosiklet çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 17 Temmuz'da saat 05.00 sıralarında, Yenimahalle'de meydana geldi. Sabaha karşı, kapısı açık binanın önüne gelen şüpheli, bir süre bekledikten sonra bina girişinde park halindeki motosikleti alıp uzaklaştı. Hırsızlık anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletini yerinde bulamayan sahibi, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde motosikletinin çalındığını gören araç sahibi, kayıtlarla birlikte polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Görüntülerde şüphelinin motosikleti bina girişinden çıkarıp itekleyerek götürdüğü görüldü.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.