Miras için babasını patlayıcıyla öldürmek isteyen sanık ve 3 arkadaşına hapis cezası

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, miras için babasını patlayıcıyla öldürmeye çalışan sanık ve ona yardım eden 3 kişi, 7 yıl 1 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada baba Mehmet E., şikayetçi olmadığını ifade etti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 yıl önce miras için babasını patlayıcıyla öldürmek isteyen kişi ve ona para karşılığı yardım eden 3 sanık, 7 yıl 1 aydan 17 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Berkant K, olayın mağduru Mehmet E. ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Mehmet E'nin oğlu Polat E. ile arkadaşları Abas A. ve Baran A. ise duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada, baba Mehmet E. ise oğlunun kendisini öldürmek istemediğini savunarak, şikayetçi olmadığını ifade etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerlerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından tutuklu sanıklar Polat E'ye 17 yıl 6 ay, Abas A'ya 17 yıl 4 ay ve Baran A'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Berkant K'yi ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 30 Haziran 2024'te, Polat E. para karşılığında 3 arkadaşıyla babasının aracına patlayıcı düzeneği yerleştirmiş, baba Mehmet E. fark ettiği poşetteki patlayıcıyı evinin önündeki metruk binaya atmış, patlayıcı infilak etmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
