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Mardin'de Midyat-Nusaybin yolunda devrilen hafif ticari araçta 8 kişi yaralandı

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Mardin'de Midyat-Nusaybin yolu Sivrice köyü mevkisinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı.

Midyat-Nusaybin yolu Sivrice köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 47 ABV 366 plakalı hafif ticari araç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, A.A. (31), Y.A. (20), M.N.D. (17), S.A. (15), M.A. (25), E.A. (18), M.A. (13) ve R.A. (24) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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