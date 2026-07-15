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Mardin'de mazot yüklü tanker devrilip alev aldı; sürücü yaralandı

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Mardin Nusaybin'de kontrolden çıkan mazot yüklü tanker devrilerek alev aldı. Hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen mazot yüklü tanker alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu.

Kaza, 03.00 sıralarında Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen mazot yüklü tanker, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına devrildi. Devrilmenin ardından tanker alev aldı. Hafif yaralanan sürücü, alevler büyümeden kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, köpüklü suyla müdahale ettikleri yangını uzun süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangın nedeniyle uluslararası İpekyolu bir süre tek yönlü ulaşıma kapatıldı. Söndürme ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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