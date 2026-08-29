Mardin'de TIR Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde araç lastiği yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kızıltepe-Viranşehir yolu Mardin istikametinde seyir halindeki lastik yüklü TIR'da, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı