Haberler

Mardin'de TIR Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde araç lastiği yüklü TIR’da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde araç lastiği yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kızıltepe-Viranşehir yolu Mardin istikametinde seyir halindeki lastik yüklü TIR'da, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarlar var

İstanbul'da yeni kabus! İki ilçe panikte, uzmanlardan uyarı geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Vay Fidan hoca vay! Aylık kazancı öyle böyle değil
İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı

İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı
Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş

İnanılmaz detay! Tarihi maçta top bakın neyden sekmiş
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...

Genç yazar villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu il
Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor