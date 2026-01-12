Mardin'de kuvvetli rüzgar 7 katlı binanın çatısını uçurdu

MARDİN'in Artuklu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 7 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı merkez 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, 7 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıda hasar meydana gelirken, çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Mardin Valiliği tarafından yapılan uyarıda, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve baca kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Ayrıca, 13 Ocak Salı günü beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.