Mardin'de kuvvetli rüzgar 7 katlı binanın çatısını uçurdu
Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sonucu bir 7 katlı binanın çatısı uçtu. Olayda hasar meydana gelirken, Valilikten yapılan uyarıda olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 7 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı merkez 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, 7 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıda hasar meydana gelirken, çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Mardin Valiliği tarafından yapılan uyarıda, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve baca kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Ayrıca, 13 Ocak Salı günü beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
