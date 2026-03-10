Haberler

İnekteki kuduz şüphesi nedeniyle mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Ömerli ilçesinde kuduz şüphesi taşıyan bir inekten alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Kaynakkaya Mahallesi karantinaya alınırken, hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsal Kaynakkaya Mahallesi'nde kuduz şüphesi bulunan bir inekten alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Mahalle karantinaya alınarak, hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Ömerli ilçesinin kırsal Kaynakkaya Mahallesi'nde bir ineğin aniden rahatsızlanması üzerine veteriner hekime haber verildi. Yapılan ilk incelemede kuduz şüphesi tespit edilmesi üzerine durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, kuduz şüphesi bulunan inekten numune aldı. Alınan numuneler inceleme için laboratuvara gönderildi. Mahalle ikinci bir duyuruya kadar karantinaya alınırken, hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. İnekten alınan numunenin sonuçlarının cuma günü çıkması bekleniyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
