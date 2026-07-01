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Mardin'de koruyucu aileler şenlikte buluştu

Mardin'de koruyucu aileler şenlikte buluştu
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Mardin'de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenen şenlikte, koruyucu ailelerin önemi vurgulandı ve çocuklar için etkinlikler yapıldı.

Mardin'de "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında kentteki koruyucu aileler için şenlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce merkez Artuklu ilçesindeki bir lokalde düzenlenen şenlikte konuşan Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, yalnızca bir sosyal hizmet modelini değil, sevginin, merhametin, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini kutlamak için bir arada olduklarını söyledi.

Koruyucu aileliğin önemine değinen Koyun, "Devletimizin temel önceliklerinden biri her çocuğun güvenli, sevgi dolu ve sağlıklı bir aile ortamında büyümesini sağlamaktır. Bu doğrultuda yürütülen koruyucu aile hizmetleri, çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine önemli katkılar sunmaktadır. Koruyucu aile sisteminin güçlenmesi, güçlü aileler ve güçlü bir toplum hedefimizin de önemli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan da hedeflerinin toplumda farkındalık oluşturmak, her bireyin bu değerli sorumluluğun bir parçası olmasını teşvik etmek ve koruyucu aile hizmetinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bir çocuğun hayatına dokunmanın sadece o çocuğun değil tüm toplumun geleceğini güzelleştirdiğini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde şu anda 38 koruyucu ailemizin yanında 58 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır. Tabi tüm koruyucu ailelerimiz merkezde değil birçok ilçemize yayılmış durumda. Temel hedefimiz, bu sayıları artırarak, kurum bakımındaki her bir çocuğumuzu sıcak bir aile ortamı ile buluşturmaktır."

Konuşmaların ardından çocuklar için "Değerler Eğitimi" konulu kukla tiyatrosu sahnelendi, palyaçolar çocukların yüzünde boyama yaptı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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