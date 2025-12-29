Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesinden sürücülere "kış lastiği" uyarısı

Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle sürücülere kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Trafiğe çıkmadan önce kış lastiği takılmasının önemi vurgulandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesince sürücülere "kış lastiği" kullanılması konusunda uyarıda bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanmasının önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Trafiğe çıkmak zorunda olan tüm araçlarda kış lastiği kullanımı zorunludur. Kış lastiği bulunmayan araçların hem sürücülerin hem de diğer vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır. Kış lastiği takılmadığı sürece vatandaşlarımızın trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur. Zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi ve yetkili birimler tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
